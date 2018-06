Regus atterrit à l'aéroport de Bordeaux

Installé dans le parc d’affaires, juste en face de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, le nouveau centre Regus Mérignac offre 1 394 m2 sur deux niveaux. Il propose ainsi aux voyageurs d'affaire 35 places de coworking, 47 bureaux privatifs pouvant accueillir jusqu’à 130 personnes et 2 salles de réunion.



Le site permet d'accueillir tous types d’entreprises grâce entre autres à ses bureaux connectés "clef-en-main" et ses services de domiciliation. Il est aussi possible d'y organiser des conférences ou des séances de formation avec des clients internationaux.



Par ailleurs, tous les membres de la communauté Regus de Bordeaux ont accès gratuitement aux salons d’affaires du réseau national et international de l'entreprise.



Regus Mérignac bénéficie d’une proximité avec la gare routière de Lindbergh qui relie rapidement au centre-ville de Bordeaux. 55 places de parking permettent également à ceux qui le souhaitent de s’y rendre en voiture.