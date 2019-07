Regus ouvre un espace de coworking à Sétif

Ce nouvel espace Regus de Sétif s'ajoute aux deux centres d'affaires situés à Alger. Le "Regus Setif Park Mall Centre" est composé de bureaux privés, d’un espace de coworking, de 120 postes de travail et de salles de réunion, se situe au 16ème étage de l’immeuble récent de Park Mall Se-tif. Il bénéficie d’une situation stratégique à 10 minutes à pied de la gare de Setif et 20 minutes en voiture de l’aéroport international de Setif. Une adresse idéale pour les voyageurs d’affaires.



La marque du groupe IWG propose différents espaces de travail flexibles à la carte (bureaux privatifs, espace de coworking, salles de réunion, business lounge) pour tout type d’entreprise. « Nous sommes très heureux de renforcer notre présence en Algérie. Au moment où l’Algérie diversifie de plus en plus son économie, nous nous devions d’être présents en arrivant symboliquement dans la wilaya de Setif. Regus, notamment à travers ses espaces de coworking et ses services, offre un cadre propice à l’entrepreneuriat. Le recours aux espaces de travail partagés contribue à dynamiser le chiffre d’affaires grâce à l’accompagnement sur mesure proposé par nos équipes sur place » , a déclaré Tarek Abou-Zeinab, Country Manager d’IWG en Afrique.