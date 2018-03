Regus s'installe à Schiltigheim

C'est dans l’une des plus grandes zones d’activités innovantes d’Alsace, l’Espace Européen de l’entreprise que Regus prend ses quartiers. L'emplacement est stratégique, au cœur d’un écosystème entrepreneurial, proche des axes autoroutiers, dont "l'Autoroute de l'Est" qui relie Paris à Strasbourg, et de toutes commodités.Ce centre moderne offre 1200m² d'espaces de travail sur deux étages et une palette complète des produits et services Regus: 149 postes de travail dans 69 bureaux individuels entièrement équipés prêts à l’emploi, un espace de coworking de près de 200 mètres carrées, ainsi que deux salles de réunion, le tout encadré par une équipe multilingue.Le site permet d'accueillir de multiples entreprises autour de services qui facilitent la vie de ses utilisateurs : bureau connecté « clef-en-main », adresse de domiciliation, secrétariat téléphonique, parking gratuit et une programmation évènementielle qui renforce l’esprit de communauté qui anime ses utilisateurs au quotidien. L’adhésion à ce nouveau centre confère également un accès au réseau puissant du groupe Re-gus composé de 110 sites en France et 3000 à travers le monde.Centre Regus 6 avenue de l'Europe, Immeuble SXB1,67300 SchiltigheimAccès par les autoroutes A4 et A350. Bus : Trajet de 9min depuis et jusqu’à la gare de Strasbourg toutes les 6min. A Bischheim, une nouvelle bretelle de sortie de l’autoroute A4 permet désormais de rejoindre directement l’Espace européen de l’entreprise.