Relations compagnies / agences : des effets collatéraux importants sur les acheteurs et les travel managers

Les Entreprises Du Voyage (EDV), par la voix de Jean-Pierre MAS leur président, supporte sans réserve l’action de l’ECTAA et défend les agents de voyage et les TMC. Il déclare : « La situation n’a que trop durée et il est grand temps de prendre en considération les demandes des agents de voyage ».



De son côté, Michel Dieleman, président de l’Association Française du Travel Management (AFTM) déclare comprendre les agences mais que, comme à l’époque de la suppression des commission, cette situation ne concerne pas directement les entreprises clientes. Il déclare : « Il appartient à l’ECTAA d’emprunter la voix du recours auprès de la direction générale de la concurrence de la commission européenne en lui souhaitant de trouver le chemin du meilleur compromis entre les intérêts de ses membres et celui évidemment de leurs entreprises clientes. Nous nous contenterons de défendre nos adhérents et leurs entreprises respectives s'il y a lieu, nous y accorderons beaucoup de vigilance ».



Pourtant, ce n’est pas un lièvre qui a été soulevé par l’ECTAA mais bien un problème majeur qui concerne l’agence de voyages et son modèle de distribution. Pire, un contentieux en défaveur de IATA pourrait avoir des conséquences financières potentiellement énormes pour les compagnies aériennes.



Sur le plan des achats, la situation n’est pas optimale car elle brouille les pistes et affecte la performance des programmes voyages mis en place par les acheteurs et les travel managers qui ne bénéficient pas de la totalité des outils permettant d’optimiser les dépenses engagées par leurs entreprises (le circuit utilisé étant très majoritairement celui des TMC).



Questionnée, Air France n’a pas commenté cette plainte de l’ECTAA contre IATA. La compagnie nationale considère qu'il s'agit là d'un différent entre deux associations qui ne la concerne pas directement.



Ce sujet a un périmètre bien plus large que celui de deux associations car les répercussions sont à tous les niveaux de la chaîne de distribution (directe ou indirecte) et que au final, le client n'est pas certain d'avoir accès à l'offre qui lui est la plus favorable (confort, prix, conditions de modification / annulation, frais annexes...). L'affaire est sensible car toutes les compagnies ne font pas appliquer les résolutions IATA dont la n°818G section 2, avec la même rigueur. Le traitement de cette plainte devra être suivi avec attention car il conditionne le modèle de distribution et donc la capacité à utiliser tel ou tel canal de réservation. Cette limitation affecte la capacité des acheteurs et des travel managers à faire jouer la concurrence, tant sur les coûts directs que sur les coûts indirects (complexité des recherches, circuits imposés multiples…). Bien entendu, nous vous tiendrons informés des suites données à cette plainte.