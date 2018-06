Renaissance s'installe dans le vieux Philadelphie

Pour sa décoration, le Renaissance Philadelphia Downtown Hotel s'est amusé avec l'histoire de la ville. Les voyageurs d'affaires pourront par exemple découvrir des portraits des 5 maîtresses de Benjamin Franklin, portraits créés avec des billets pixelisés de 100 dollars dans le restaurant de l'hôtel Chez Ben. IL y aura également des images d'inspiration Pop Art des célébrités de la ville dans leur chambre.L'établissement abrite 152 chambres. Elles sont entre autres équipées d'une télé 42 pouces, du wifi gratuit ou encore d'un espace de travail. Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition deux restaurants, une salle de sport et une piscine.Les entreprises peuvent organiser des réunions et manifestations grâce à 4 salles dédiées aux événements. La plus grande peut accueillir jusqu'à 175 personnes.401 Chestnut Street,Philadelphie, Pennsylvanie19106 USATel : +1 215-925-0000