Renault-Nissan et Google vont lancer des taxis autonomes

Lancer un service de taxi autonome demande des ressources technologiques et financières si importantes que les plus grosses sociétés doivent s’associer. Nikkei a ainsi annoncé la prochaine association de l’alliance Nissan-Renault-Mitsubishi et du développeur Waymo, filiale d’Alphabet, la maison mère de Google.



Pour l’alliance, il est important de rattraper son retard dans le domaine des voitures autonomes. Si Nissan espère proposer des systèmes de conduite entièrement automatisés en 2022, la société est dépassée par ses rivaux BMW et Ford qui promettent une telle technologie pour 2021. Du côté de Waymo, une flotte de véhicules ne s’improvise pas et un fournisseur lui est nécessaire. Les trois constructeurs de l’alliance ayant une bonne place sur le marché des voitures électriques, elles correspondent parfaitement aux attentes de la filiale de Google.



Pour la première fois, la filiale d’Alphabet va s’associer à d’importants constructeurs automobiles, aussi bien pour des raisons techniques que pour gagner du temps. Il pourrait s’agir du coup de pouce dont avait besoin Waymo pour véritablement s’imposer dans le domaine des voitures autonomes.