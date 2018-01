Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Rennes dépasse les 700 000 passagers

Mieux desservie par la LGV depuis l'été dernier, la ville de Rennes et surtout ses habitants n'en délaissent pas pour autant leur aéroport qui a enregistré une progresson de plus de 13% de sa fréquentation en 2017, en particulier par les voyageurs d'affaires. L'activité est également soutenue à Dinard (+10,2%).



Italie : nouvelle grève vendredi 19 janvier Après avoir battu en juillet, puis en août, le record mensuel de fréquentation, l’aéroport de Rennes a dépassé en 2017 son record historique annuel, avec 724 520 passagers accueillis et une croissance de 13,1%. En un an, la plateforme a fait voyager plus de 80 000 passagers supplémentaires. C’est le plus haut niveau de trafic jamais enregistré dans l’histoire de la plateforme.

Ce très bon résultat confirme le dynamisme de la plateforme rennaise qui progresse de plus de 10% depuis 2010, soit trois fois plus vite que la moyenne des aéroports en France. A Dinard, l’activité a également été très soutenue, avec 121 697 passagers accueillis et une croissance de 10,2%.



Le trafic s’envole à l’aéroport de Rennes

Le trafic vers l’Europe (hors France) enregistre une croissance record de 28,5%. Les nouvelles dessertes de Corfou, Malaga, Fuerteventura proposées par TUI ont très bien démarré. Les destinations européennes ouvertes en 2016 sont plébiscitées et augmentent fortement. La ligne vers Madrid opérée par Iberia Express a transporté plus de 26 000 passagers depuis le début de l’année, soit plus du double de l’an dernier. La desserte d’Amsterdam par Air France a aussi presque doublé son trafic en devenant bi-quotidienne les mardis, jeudis et samedis.

Les vols vers le Royaume-Uni de la compagnie Flybe affichent également de très bons résultats. Birmingham progresse de 25,6%, Londres City de 34,9%, Londres Southend de 5,8% et Exeter de 3,4%.

La ligne Rennes/Barcelone opérée à l’année par Vueling continue sa progression (+11,8%) et dépasse les 68 000 passagers transportés.

L’aéroport de Rennes dessert désormais quatorze destinations en Europe en vol direct. Le trafic européen totalise 270 791 passagers et représente près de 40% de l’activité de la plateforme.



Au plan national, treize lignes directes sont opérées au départ de Rennes. Une nouvelle desserte de Strasbourg a été ouverte le 1er décembre par la compagnie Hop! et a enrichi le réseau des destinations desservies. A fin décembre, le trafic domestique atteint 430 414 passagers et augmente de 3% par rapport à l’an dernier.

Les plus fortes progressions concernent les liaisons à destination de Bastia (+123%), Marseille opérée par Volotea (+86,3%), Lyon (+8,1%), Marseille opérée par Hop! (+10,4%) et Toulouse (+7,9%).

La liaison Rennes/Paris CDG, d’Air France reste la première ligne aérienne de l’aéroport. A elle seule, elle totalise 131 023 passagers transportés pour une large part vers des destinations internationales.

Au total, l’Aéroport de Rennes compte désormais dix compagnies aériennes et vingt-sept destinations desservies en direct.



A noter que l’activité fret totalise plus de 10 000 tonnes de marchandises transportées. Ce chiffre devrait permettre à la plateforme de conserver sa 9ème place dans le classement des aéroports régionaux.

C’est le fret express, activité majoritaire à Rennes, qui tire vers le haut le trafic de la plateforme. L’activité de UPS et de TNT progresse de 4,5%. Les vols charters fret augmentent de 56,7%.



L’aéroport de Dinard progresse de 10,2%

En 2017, l’aéroport de Dinard a accueilli 121 697passagers, ce qui représente une hausse de 10,2% de son activité.

L’offre aérienne a été renforcée avec la reprise des vols saisonniers vers East-Midlands (Nottingham) et des vols supplémentaires pour la desserte de Londres-Stansted.

Les deux lignes opérées par la compagnie Ryanair voient leur trafic progresser de 15,5% pour East-Midlands et de 8,9% pour Londres Stansted.



D’excellentes perspectives pour 2018

La compagnie easyjet a annoncé son arrivée à Rennes et l’ouverture d’une ligne vers Lyon à compter du 26 mars 2018. La compagnie devrait annoncer une deuxième desserte très prochainement.

L’aéroport de Rennes va ainsi renforcer encore son offre de vols low cost et franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’ouverture et de démocratisation de son trafic.