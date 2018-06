Réouverture de l'aéroport de Bali après l'éruption d'un volcan

L'aéroport de Bali fermé jeudi après l'éruption du volcan Agung a finalement rouvert ses portes ce vendredi à 10h,heure de Paris. Plus de 300 vols domestiques et internationaux au départ et à destination de Bali ont été supprimés durant cette fermeture qui a affecté près de 30 000 passagers.

L’aéroport avait été fermé dans la nuit de jeudi à vendredi à cause d’un épais nuage de cendres dans le ciel. D'après les autorités aéroportuaires locales, " la propagation de cendres dans l'espace aérien n'est plus un danger pour les avions, en raison du changement de direction des vents ."

Des milliers de touristes se sont retrouvés bloqués à l'aéroport ou dans les hôtels de cette île aux plages paradisiaques.

L’éruption du mont Agung, culminant à un peu plus de 3 000 m et situé à 70 kilomètres des principales destinations touristiques de Kuta et Seminyak, a déjà provoqué la fermeture de l’aéroport pendant trois jours au mois de novembre dernier. Des centaines de vols avaient été annulés.