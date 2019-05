Réouverture du Sheraton Grand de Tbilissi après une complète rénovation

Les chambres ont été dotées d'un design plus contemporain, avec des intérieurs pastel mettant en vedette des œuvres d'art d'un photographe géorgien.



Les options de restauration comprennent le restaurant Feast, les bars Craft House et Wine Library, le Lobby Lounge Lounge 24 heures sur 24 et un restaurant méditerranéen sur le toit.



La propriété dispose également de 2 600 m² d'espace événementiel, dont douze salles de réunion, des espaces pré-fonctionnels et la plus grande salle de Tbilissi.