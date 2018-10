Réserver des salles de réunion grâce à Alexa

L’année dernière la société de Jeff Bezos a lancé son service Alexa for Business. Concrètement différents appareils sont placés dans les salles de réunion, sur les bureaux ou dans la cuisine et grâce à Alexa, il est possible d’appeler des contacts pour lancer une vidéo-conférence, savoir où se trouve telle salle ou encore allumer le vidéo-projecteur. Un ensemble de fonctionnalités assez pertinent et rendant le quotidien des utilisateurs plus simple.



Amazon vient d’annoncer une nouvelle commande vocale, dédiée aux salles de réunion et permettant de réserver directement une salle. Cette dernière qui était auparavant disponible via des solutions tierces, est aujourd’hui prise en charge par Alexa. Vous pourrez ainsi demander « Alexa, cette salle est-elle libre ? » ou encore « Peux-tu réserver cette salle pour 30 min ? ». Un moyen pratique pour ne pas courir dans tout le bâtiment pour trouver une salle de libre, mais également qui ne nécessite pas de sortir son ordinateur pour effectuer une réservation.



Une API de réservation devrait également être prochainement disponible pour les développeurs, d’après l’article publié par Amazon. La fonctionnalité est à présent activée pour tous les clients Alexa for Business, il faut simplement associer les différents agendas Office, GSuite et activer les autorisations de lecture/écriture avec Microsoft Exchange.