Réserver un taxi avec Google Assistant

Sur le téléphone ou bien via une enceinte connectée il suffira de dire " Dis Google, réserve un trajet pour… '. Différents services s’afficheront, ainsi que le temps d’attente et le prix estimé, il n'y a plus, ensuite, qu’à choisir. Vous pourrez également dire " Dis Google, réserve moi un Uber pour l’aéroport de Paris.. " et vous serez ainsi redirigé sur l’application, pour confirmer votre course.



Le déploiement est en cours dans le monde entier, mais la fonctionnalité est pour le moment limitée à l’anglais. Google explique cependant " prévoir d’étendre la fonctionnalité à plus de langues dans les prochains mois ."