Réserver un vol EasyJet avec une photo

Ce n'est sans doute pas une formule qui sera très utilisée par les voyageurs d'affaires, mais elle augure d'une vraie simplification de la réservation qui pourrait, à terme, arriver jusqu'aux déplacements professionnels. La fonction "Look&Book" est lancée aujourd'hui sur l'application mobile de la compagnie aérienne et utilise la technologie de reconnaissance d'image pour faire correspondre la photo d'un lieu de n'importe où en Europe avec une des destinations de vacances d'easyJet. Non seulement il reconnaît la destination, mais il indique au voyageur potentiel où se trouve l'aéroport le plus proche et pré-remplit le formulaire de réservation dans l'application avec ces détails.



Les correspondances ont plus de chances d'aboutir lorsque des images d'Instagram sont utilisées, ce qu'easyJet a délibérément voulu faire parce que ces images sont plus faciles à traiter que celles d'autres réseaux sociaux ou collections personnelles. Les photos d'Instagram sont plus susceptibles d'être géolocalisées, explique Daniel Young, responsable de l'expérience numérique chez easyJet, qui a dirigé le projet. En plus de l'étiquette d'emplacement, chaque aéroport a été pondéré avec un certain nombre d'étiquettes telles que plage, bâtiment, architecture et culture. Si l'emplacement n'est pas présent, l'outil identifiera les balises clés dans toutes les images et les fera correspondre avec l'aéroport le plus précis correspondant à ces balises.