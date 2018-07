Responsable du déroutement d'un vol, un passager condamné à payer les frais d'atterrissage

Dans le cadre d'une procédure dite de "plaider-coupable" avec le procureur général des États-Unis en Oklahoma, le passager devra payer près de 8500 euros pour le coût de l'atterrissage d'urgence à Tulsa, en Oklahoma.



L'homme avait commencé à agir de façon irrationnelle et à crier sur un vol en mai 2018 et lorsqu'un agent de bord s'est approché, il s'est mis à hurler " Ne me touchez pas et si vous me touchez encore, vous le regretterez ."



Manque de chance, parmi les 178 personnes à bord se trouvaient deux policiers aériens américains. L'un s'est assis avec le passager énervé pour le calmer et l'autre a sécurisé le cockpit.



Par radio, le commandant de bord a fait état d'une situation d'urgence et a atterri à Tulsa, où l'homme âgé de 29 ans a été arrêté.

Il risque également jusqu'à six mois de prison et une amende allant jusqu'à 4.500 euros.