Retard des trains: les voyageurs britanniques ont perdu 4 millions d'heures

C'est une enquête réalisée par l'organisation de consommateurs Which ? qui révèle ces chiffres, les pires jamais enregistrés.



Ce sont donc en tout, 3 928 560 heures gâchées pour 8,1 millions de voyageurs,avec une moyenne de 80 trains par jour qui ont été considérablement retardés. On parle de " retard important" lorsque le train arrive 30 minutes, ou plus, après l'heure prévue.



Sur l'année 2018, ce sont également,en moyenne, 660 trains qui ont été annulés chaque jour, soit 241 934 au total.