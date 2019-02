Retards et annulations: Lufthansa a versé 500 millions d'euros à ses passagers en 2018

Lufthansa a versé 500 millions d'euros l'année dernière à ses passagers en dédommagement des retards et des annulations de vols, a déclaré vendredi un dirigeant de la première compagnie aérienne allemande.



Un porte-parole du groupe n'a pu confirmer ce chiffre qui a été cité par le responsable des achats de carburants de la compagnie



Une chose est cependant sûre et certaine, la facture du groupe pour de tels problèmes a plus que doublé pour atteindre 350 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, a précisé le porte-parole de Lufthansa. Le montant pour l'ensemble de 2018 sera annoncé le mois prochain.