Risques cycloniques en Australie jusqu'à fin avril

Certaines régions au nord (Northern Territory et Queensland) et à l’ouest (Western Australia) de l'Australie seront exposées à un risque cyclonique jusqu’à la fin du mois d’avril.Il est recommandé aux voyageurs d'affaires en déplacement professionnel dans ces zones de se tenir informés des risques et de l’évolution de la situation météorologique. Ils peuvent pour cela se rendre sur les sites Internet (en anglais) du Bureau of Meteorology du gouvernement australien et de l’ Australian Council of State Emergency Services. Le Quai d'Orsay rappelle aussi qu'il est important de respecter les consignes des autorités locales (interdiction de déplacement, réglementation de l’accès dans les zones à risques, confinement).