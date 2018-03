Ritz-Carlton s'implantera aux Philippines en 2019

L'enseigne Ritz-Carlton s'installera aux Philippines l'année prochaine. Stephen Reilly, Resorts World Manila chief operating officer, a confirmé lors du Asean gaming summit qui s'est tenu du 20 au 22 mars à Manille, l'arrivée de la marque de luxe à Manille: " L'année prochaine, nous transformerons l'établissement The Maxim en Ritz-Carlton" . Ainsi, l'ensemble des suites et des installations seront repensées et modernisées pour répondre aux critères de Ritz-Carlton.



The Maxim est situé environ à 2,5Km du Ninoy Aquino International Airport et à 200 mètres du Resorts World Manila,