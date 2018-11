Rocco Forte Hotels se développe en Italie et en Chine

Le programme d’expansion de Rocco Hotels prévoit l’ouverture de cinq nouveaux établissements de luxe au cours des deux prochaines années, portant de 11 à 16 le nombre total d'adresses. Le communiqué ajoute " Ces différentes ouvertures seront les premières réalisées par le groupe depuis sept ans, avec quatre établissements situés en Italie et un en Chine".



Le groupe se renforcera en effet fortement sur le sol transalpin avec l'ouverture de l'Hotel de la Ville, à Rome (109 chambres et trois restaurants) et du Masseria Torre Maizza, dans les Pouilles en mai 2019. Une deuxième adresse romaine – le Rocco Forte House - accueillera les voyageurs d'affaires à partir de septembre 2019. Un établissement à Palerme (Sicile) le Grand Hotel Villa Igiea (100 chambres) ouvrira en 2020.



Le groupe compte également lancer le Westbund Hotel à Shanghai en 2019.



La chaine hôtelière ajoute "Ce programme d’expansion, qui est le plus important depuis la fondation du groupe par Sir Rocco Forte en 1996, capitalise sur les résultats financiers record atteints au cours de l’exercice clos le 30 avril 2018, avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de livres sterling".