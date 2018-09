Roissy CDG : la liaison des 3 satellites du Terminal 1 est en marche

Les travaux sont permanents sur les aéroports de Paris et parallèlement à la transformation et la jonction des halls d’Orly, une autre transformation s’amorce pour le Terminal 1 de Roissy. Le directeur de l’aéroport Marc Houalla a posé ce mercredi la 1ère pierre des travaux destinés à fusionner les 3 satellites du Terminal 1 avec la création d’un nouveau bâtiment de 36 000 m² relié aux satellites 1 et 3.



Le projet : augmenter la capacité du terminal, actuellement figée à 9 millions de passagers/an pour l’amener à 10,2 millions de passagers grâce à l’addition de 6 postes avions gros porteurs ( dont 5 postes A380) et 3 postes moyens porteurs (type A320).



La livraison du nouvel espace est attendue pour la fin du 1er semestre 2020.