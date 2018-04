La première pierre du projet de rénovation du terminal 2B et de la liaison entre les terminaux B et D a été posée ce mercredi 11 avril. Enfin, pourrait-on dire, car le chantier a pris un gros retard (le terminal B est fermé depuis 5 ans !). Rendez-vous en 2020 pour découvrir les 77.000m² totalement nouveaux, destinés à accueillir 11 millions de passagers / an.