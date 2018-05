RoomIt a un nouveau Chief Technology Officer

RoomIt by CWT a confié le poste de Chief Technology Officer à Jack Staelher. Il intègre à la fois l’équipe dirigeante de RoomIt et celle dédiée aux Produits et Technologies de CWT.



Jack Staehler a été, à plusieurs reprises, VP technology pour Cendant Travel, Orbitz, Sears Holding et plus récemment chez RR Donnelly, un prestataire mondial de services de marketing et de communication pour les entreprises, où il dirigeait le développement des logiciels et produits digitaux, l’investissement stratégique et la gestion de process.



Il est titulaire d’un Bachelor des arts spécialisé en communications, obtenu à l’université du Wisconsin.