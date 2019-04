Roomlt by CWT : Geoffrey Waldmiller nommé au poste de VP of Revenue Optimization

Titulaire d'un Bachelor of Sciene in Industrial and Systems Engineering de Virginia Tech et d'un MBA en Marketing and Decision sciences de l'Université de l'Indiana, Geoffrey Waldmiller a occupé plusieurs postes dont Chief Revenue Officer pour Schulte Hospitality Group. Passé également chez MGM Resorts International, il rejoint Roomlt by CWT en tant que VP of Revenue Optimization. Sa mission : être responsable de l'amélioration de l'expérience du voyageur grâce à l'utilisation de la science et de la technologie des données. Il aidera à rationaliser le processus d'achat des voyageurs de CWT et à améliorer la transformation au point de vente. Il supervisera également les équipes de fidélisation et de publicité de RoomIt.



« Geoffrey apporte à RoomIt un solide portefeuille d'expertise, à la fois dans les voyages d'affaires et de loisirs. Il dispose d’une approche unique pour améliorer l'expérience du voyageur et relever les défis du secteur » , déclare Scott Hyden, SVP and Chief Experience Officer chez RoomIt.