Rosewood va ouvrir un nouvel hôtel de luxe à Londres

L'hôtel offrira 137 chambres et suites spacieuses, ainsi qu'une variété d'espaces de restauration et de divertissement, dont cinq restaurants gastronomiques.



La propriété sera également dotée d'un spa signature, de six boutiques et d'une grande salle de bal pouvant accueillir jusqu'à 1 000 invités.



Tout l'intérieur du bâtiment sera réaménagé,seule la façade classée monument historique sera préservée. C'est l'architecte britannique, Sir David Chipperfield, qui a été choisi pour mener à bien le projet.



Cet établissement londonien sera le sixième du groupe Rosewood en Europe avec déjà un autre hôtel à Londres, puis le Rosewood Castiglion del Bosco en Italie, l'hôtel de Crillon à Paris auxquels s'ajoutent deux autres résidence haut de gamme,le Rosewood Édimbourg qui ouvrira en 2020 et le Rosewood Vienne,en Autriche, en 2021.