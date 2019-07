Routes : les prévisions de Bison Futé pour le week-end des 27 et 28 juillet

La journée est classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours



Bison Futé donne les conseils suivants :



-quitter les grandes métropoles avant 07 heures

-éviter l’autoroute A7 de Lyon à Orange entre 05 heures et 19 heures

-éviter l’autoroute A7 d’Orange à Lyon entre 08 heures et 18 heures

-éviter les autoroutes A7 et A8 entre Orange et Aix-en-Provence de 09 heures à 16 heures

-éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 05 heures à 15 heures, et de Narbonne vers l’Espagne de 07 heures à 18 heures

-éviter l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange de 09 heures à 18 heures

-éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 09 heures à 16 heures (passage également du Tour de France samedi en Savoie)



De manière plus générale, Bison Futé recommande d’éviter les déplacements toute la journée de samedi, notamment sur l’autoroute A7 en vallée du Rhône, sur l’autoroute A10 en région Centre-Val de Loire et sur l’autoroute A13 en Normandie. Bison Futé rapporte que les premiers bouchons de la journée pourraient se former par endroits dès 04 heures du matin.



À noter enfin que l’accès au tunnel du Mont-Blanc sera difficile des côtés français et italien. En direction de l’Italie, l’attente sera supérieure à 30 minutes de 05 heures à 10 heures et de 15 à 16 heures, et supérieure à 1 heure de 10 heures à 15 heures. Pour rejoindre la France, plus de 30 minutes d’attente seront nécessaires de 14 heures à 17 heures puis de 19 heures à 21 heures, et même 1 heure de 17 heures à 19 heures.