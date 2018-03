Routes secondaires : 80 km/h pour tous

A l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a confirmé ce mercredi 7 mars que la limitation de la vitesse à 80 km/h serait appliquée le 1er juillet sur l'ensemble des routes secondaires sans séparation de voies, malgré la grogne d'élus locaux. Selon lui, le président de la République et le premier ministre parlent d'une seule voix et fermement sur ce dossier. Malgré les protestations de plusieurs départements, " Le dispositif prévu " sera mis en œuvre comme prévu et son efficacité sera évaluée en 2020, a précisé Benjamin Griveaux.