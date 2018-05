Royal Air Maroc et Alitalia ont signé un codeshare

Royal Air Maroc et Alitalia ont mis en place un accord de partage de codes. Le transporteur marocain offre désormais à ses clients 17 destinations italiennes au lieu de 6 (Rome, Milan, Bologne, Turin, Venise et Naples). Les passagers peuvent en effet emprunter la ligne Casablanca – Rome d'Alitalia ainsi que les vols de continuation vers 11 villes transalpines : Brindisi, Bari, Catane, Florence, Gênes, Palerme, Pise, Reggio de Calabre, Lamezia Terme, Trieste et Vérone.



De son côté, Alitalia élargit son réseau à 12 destinations marocaines. Elle a placé ses codes sur les vols de Royal Air Maroc entre les deux pays ainsi que sur 11 dessertes domestiques : Agadir, Beni Mellal, Errachidia, Fès, Dakhla, Laayoune, Nador, Oujda, Ouarzazate, Marrakech et Tanger .