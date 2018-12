Royal Air Maroc membre officiel de l’Alliance Oneworld

RAM sera ainsi la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de Oneworld. Pour rappel, jusque-là, l’Afrique est le seul continent où l’Alliance n’avait, jusqu’à présent, aucun membre effectif.



Avec son réseau de 99 destinations dans 49 pays, Royal Air Maroc permettra à Oneworld d’ajouter 34 nouvelles destinations et 21 pays à sa carte, portant ainsi le réseau de l’Alliance à 1 069 aéroports dans 178 pays et territoires. Soulignons que Oneworld est la troisième plus grande alliance de compagnies aériennes après Star Alliance et Skyteam. Il compte 13 membres (dont American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Iberia, Japan Airlines et Qatar Airways) qui disposent d’une flotte de 3 447 appareils opérant 1 035 routes aériennes dans 164 pays. En 2017, l’Alliance a transporté près de 528 millions de voyageurs.