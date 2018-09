Royal Air Maroc ouvre une ligne Miami - Casablanca

Royal Air Maroc (RAM) commencera les vols reliant Miami à Casablanca le 3 avril 2019. Les vols effectués trois fois par semaine seront assurés sur le Boeing 787-8 Dreamliner avec 18 sièges en classe affaires et 255 en classe économique.



Les vols partiront de Casablanca à 11h20 et arriveront à Miami à 19h05, pour ensuite repartir à 20h45 et arriver à Casa à 5h55 le lendemain.