Royal Air Maroc reliera Casablanca à Miami en avril

Royal Air Maroc va voler entre Casablanca et Miami tous les mercredi, vendredi et dimanche à compter du 3 avril 2019. Son B787-800 décollera du Maroc à 16h20 pour se poser en Floride à 20h05 (heure locale). L'avion quittera l'aéroport américain à 21h45 pour un atterrissage à Casablanca à 10h55.



La compagnie précise dans son communiqué "Miami devient ainsi la troisième destination directe desservie par Royal Air Maroc aux États-Unis d’Amérique après celles de New York City et Washington DC".