Royal Air Maroc va relier Casablanca à Boston

Royal Air Maroc proposera 3 vols par semaine entre Boston et Casablanca à compter du 22 juin. Cette liaison sera assurée par un Boeing 787-8. Le Dreamliner décollera de l'aéroport marocain à 17h05 tous les lundi, jeudi et samedi pour atterrir aux USA à 19h30 (heure locale).



L'avion quittera ensuite la piste du Massachusetts à 21h15 et se posera sur son hub à 8h50, le lendemain.



Par ailleurs, la compagnie prévoit de changer légèrement le programme à partir du 1er octobre 2019. Les décollages auront lieu les mercredi, vendredi et dimanche à partir de cette date.