Royal Brunei volera en direct sur Londres en octobre

Les déplacements entre le sultanat du Brunei et Londres vont être plus simples à partir du 29 octobre 2018. Royal Brunei reliera les deux destinations sans faire escale à Dubaï comme c'est actuellement le cas.



L'avion décollera de la capitale brunéienne Bandar Seri Begawan à 00h15 tous les jours pour se poser à London Heathrow Airport à 6h50 (heure locale). Le vol retour quittera le Royaume-Uni à 17h05 pour se poser sur son hub à 14h40 le lendemain.



La compagnie a prévu de déployer un B787-8 équipé de 18 Business sur cette ligne directe. Par ailleurs, l'arrêt de l'escale à Dubaï ne signifie pas la fin de la desserte de l’Émirat. Royal Brunei compte proposer 4 vols par semaine entre Brunei et Dubaï (lundi, mercredi, vendredi et dimanche).