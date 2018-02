Royaume-Uni : Air France et KLM ont fait payer à tort des surcharges à certaines cartes de crédit

Malgré le changement de réglementation au Royaume-Uni depuis le 13 janvier 2018, KLM et Air France ont fait payer une charge à certains clients ayant utilisé leur carte bleue lors de réservations effectuées via leur site britannique.



Which? Money qui a enquêté après plusieurs réclamations de passagers, a remarqué que les deux compagnies appliquaient une charge de 2% pour les versements effectués avec certaines MasterCard et toutes les cartes de crédit American Express.



Il semblerait que cette erreur provienne du système d'identification des numéros de compte utilisé par le groupe aérien. Il en classe certains comme des comptes d'entreprise. Or, s'il n'est plus permis de charger les cartes personnelles, les fournisseurs sont autorisés à appliquer une surcharge pour les paiements effectués avec les cartes corporates.



Un porte-parole d'Air France KLM a assuré que les clients qui avaient à tort payé la surcharge de 2% seront remboursés.