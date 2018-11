Royaume-Uni: des bus et des taxis autonomes dans les rues dès 2021

Les premiers bus autonomes seront sur les routes écossaises d’ici l’année prochaine, ils transporteront 42 personnes et relieront la région de Fife et Edimbourg. Pendant la phase de tests un conducteur restera présent dans le véhicule afin de reprendre rapidement la main en cas de problèmes. Le secrétaire d’État aux transports écossais a déclaré " cet essai collaboratif qui utilise l’un des moyens de transport les plus emblématiques du pays, montre que l’Écosse est très ouverte aux affaires dans ce secteur innovant. "



Par la suite, des taxis autonomes seront mis en place dans différents quartiers de Londres grâce à l’entreprise privée de taxis Addison Lee. Aujourd’hui, l’entreprise travaille en collaboration avec un logiciel spécialisé dans la conduite autonome afin de cartographier les routes. Jaguar Land Rover, fera également partie du projet avec des tests de voitures sans conducteur, afin de développer un " service de mobilité haut de gamme ."

Avec ces taxis autonomes, "la mobilité, la qualité de l’air et la sécurité routière à Londres " seront améliorées.