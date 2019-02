Royaume-Uni: infos pratiques post-Brexit

Quelle que soit l'issue des négociations sur le Brexit, le gouvernement britannique et la Commission Européenne ont assuré que les vols continueraient à opérer entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le 29 mars 2019.Avec ou sans accord sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les ressortissants de l'UE pourront continuer à voyager simplement avec leurs cartes d'identité au moins jusqu’au 31 décembre 2020.De même, les visiteurs citoyens des États membres actuels de l'UE possédant un passeport biométrique en cours de validité pourront continuer à utiliser les portails électroniques (PARAFE) pour une entrée rapide et facile au Royaume-Uni.Enfin, dans les deux cas, les visiteurs citoyens des États membres actuels de l'UE continueront à pouvoir voyager sans visa.Pour des informations à jour, consulter les sites internet des gouvernements britannique et français