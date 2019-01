Royaume-Uni: la neige va perturber le trafic aérien à partir de mardi

Le temps froid de l'Atlantique se dirige vers le Royaume-Uni, où une alerte neige et glace est en place à partir de 21h mardi et jusqu'à midi le mercredi.



D'autres régions du Royaume-Uni devraient également être touchées, avec une possibilité de neige au Pays de Galles et dans le sud-ouest. Une combinaison de pluie, de grésil et de neige devrait couvrir la moitié sud du pays jeudi.



Selon le Daily Mirror, les aéroports d'Heathrow et de Gatwick sont déjà sur le pied de guerre. Afin de faire face à ces chutes de neige, 283 chasse-neiges ont été déployés.