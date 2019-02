RwandAir renforce son partenariat avec Amadeus

RwandAir, la compagnie aérienne nationale de la République du Rwanda, étend son partenariat avec Amadeus en vue d’adopter des technologies permettant à ses clients de bénéficier de plus d’efficacité, d’une meilleure expérience et de plus de fonctionnalités. L’objectif du partenariat est également de continuer à développer l’attractivité du Rwanda en tant que destination touristique.



Ayant jusqu’à présent fourni à RwandAir des services de distribution, Amadeus va désormais déployer des solutions de gestion des passagers, des revenus et de la fidélité, ainsi que de paiements et d’analyse de données.



RwandAir gère l’une des plus jeunes flottes du continent africain. Avec douze avions, notamment deux gros porteurs Airbus A330 acquis l’an dernier, la compagnie aérienne dessert actuellement vingt-six destinations en Afrique orientale, centrale, occidentale et australe, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.