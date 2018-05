Ryanair : la durée de check-in réduite de moitié pour les clients sans siège sélectionné

Ryanair modifie les conditions d'enregistrement pour les passagers ne bénéficiant pas de l'option siège réservé. La période de check-in en ligne sera pour eux de 48 heures à 2 heures avant le décollage pour tous les vols à compter du 13 juin.



La compagnie met en avant dans un communiqué que cette durée représente "le double de la période de 24 heures de check-in proposée par Lingus, British Airways, Lufthansa, Norwegian et Iberia" . Toutefois, cela représente aussi une réduction de moitié de la durée du check-in actuelle. En effet, les passagers n'ayant pas pris l'option payante siège réservée peuvent actuellement faire leur check-in en ligne à partir de 4 jours avant le décollage.



La low-cost irlandaise explique que cette mesure offrira "aux clients de siège réservé plus de temps pour choisir leur place préférée" . Pour leur part, ils pourront toujours sélectionner leur siège entre 60 jours et 2 heures avant le départ du vol.