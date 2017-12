Ryanair : les pilotes irlandais montent aussi au créneau

Environ 95% des pilotes senior de Ryanair basés à Shannon, Cork et Dublin ont voté en faveur d'une grève selon l'Irish Airline Pilots Association (IALPA). Le syndicat n'a toutefois pas encore fixé de date pour cette action. Selon la loi irlandaise, après le vote, les grévistes doivent remettre leur préavis au moins 7 jours avant la date choisie.Les représentants vont se rencontrer ce mardi 12 décembre 2017 pour discuter de leurs prochaines initiatives.Les navigants irlandais réclament une nouvelle système de négociations collectives pour remplacer le conseil représentatif mis en place dans chaque base par leur direction. Mais Ryanair a toujours refusé de revoir son organisation.Toutefois, la grogne est de plus en plus forte au sein de ses effectifs. En plus des équipages irlandais, les Italiens vont faire grève le 15 décembre tandis que les Portugais envisagent de leur côté d'organiser un mouvement pendant les fêtes.