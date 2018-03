Ryanair : 5 nouvelles lignes au départ de Marrakech

Destination MICE par excellence, Marrakech se rapproche de 5 grandes villes européennes. Au départ de la ville rouge, fief des Alaouites, Bruxelles, Athènes, Berlin Schönefeld, Nuremberg and Baden-Baden avec deux vols par semaine dans le cadre du programme d’hiver 2018. Ryanair appliquera les grandes lignes de son programme « Always Getting Better », avec une réduction sur les frais de bagages enregistrés – un prix unique de 25€, une taille unique de 20 kg ou le site web Ryanair Rooms avec “10% restitué” en Crédit Voyage.