Ryanair a (encore) été élue "pire compagnie aérienne 2018"

Une première place que la compagnie obtient pour la sixième année consécutive. Ce classement annuel est réalisé par Which Travel auprès des voyageurs britanniques. Les passagers ont notamment attribué la note la plus basse pour l'embarquement, le confort, la nourriture/boissons et l'environnement de la cabine.Son taux de satisfaction global s'élève à 40%, contre 63% pour Easyjet. Après une année 2018 difficile, marquée par des grèves et de nouvelles annonces, comme sa politique bagage, Ryanair est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des voyageurs.- Meilleures compagnies court-courriersAurigny (81%)Swiss Airlines (80%)Jet2 (75%)- Pires compagnies court-courriersRyanair (40%)Thomas Cook Airlines (52%)Wizz Air (54%)Vueling Airlines (54%)-Meilleures compagnies long-courriersSingapore Airlines (85%)Emirates (81%)Qatar Airways (80%)-Pires compagnies long-courriersAmerican Airlines (52%)United Airlines (55%)Thomson/Tui Airways (56%)