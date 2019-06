Ryanair achète Malta Air

Cet investissement dans Malta Air permettra à Ryanair de renforcer sa présence déjà importante à Malte (3 millions de clients par an) et d’accéder aux marchés en dehors de l’UE (Afrique du Nord) depuis Malte.



A l'issue du processus de rachat qui doit s'achever à la fin du mois de juin, Ryanair transférera des appareils basés en France, en Italie et en Allemagne sur le Certificat de Transporteur Aérien (CTA) maltais, ce qui permettra à ces équipages de payer leurs impôts sur le revenu localement en France, en Italie et en l’Allemagne au lieu de l’Irlande où ils sont actuellement tenus de payer des impôts sur le revenu en vertu du CTA Irlandais de Ryanair.