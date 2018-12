Ryanair bat de l’aile à Lorient

Vers la fin des vols Ryanair à Lorient ? Sur le site de la compagnie, il n’est plus possible de réserver de vols en direction de Porto. En cause : la fin du contrat, en novembre, entre la compagnie irlandaise et la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, gestionnaire de l’aéroport Lorient Bretagne Sud. Les négociations sont en cours pour un renouvellement mais Ryanair se montre très gourmand.