Ryanair ferme sa base de Glasgow

Ryanair fermera l'hiver prochain sa base de l'aéroport de Glasgow, passant de 23 lignes à 3 (Dublin, Rostov et Krakov), ce qui entraînera la perte d'au moins 300 emplois. La compagnie aérienne a fait cette annonce en dévoilant son horaire pour l'hiver 2018. A contrario, la low cost, qui opère également à partir de Prestwick et d'Édimbourg, va renforcer Edimbourg où elle ajoutera 11 nouvelles lignes. David O'Brien, directeur commercial en chef, a imputé ce changement aux taxes sur les passagers et déclaré que sa base " ne pouvait tout simplement pas supporter le fardeau ".