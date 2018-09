Ryanair lance deux nouvelles lignes entre la France et la Pologne

Ryanair lance deux nouvelles lignes de Bordeaux à Cracovie et de Marseille à Varsovie-Modlin, chacune opérant avec un service de deux vols hebdomadaires dans le cadre du programme d’été 2019.



Pour fêter le lancement de ces deux lignes, Ryanair met en vente des billets à prix réduits à partir de 14.99€ pour voyager en septembre et en octobre et disponibles à la réservation jusqu’au 7 septembre.