Ryanair : menace de grève en Espagne

Pour l'un des deux syndicats à l'appel du mouvement, " "Après tout ce qui a déjà été dit et fait par les tribunaux, l'inspection du travail et la Commission européenne en 2018, il est dégoûtant que Ryanair continue à refuser d'accepter la loi nationale... comme c'est déjà le cas en Allemagne et en France."



Ryanair a connu une série de grèves au cours des 12 derniers mois depuis qu'elle a commencé à reconnaître les syndicats pour la première fois. En juillet, les pilotes et le personnel de cabine ont déclenché une grève en Irlande, en Italie, au Portugal et en Espagne, touchant environ 100 000 voyageurs. Un nouveau mouvement social le 28 septembre, a également eu lieu en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal et en Espagne.