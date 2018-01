Ryanair n'est plus la première compagnie européenne

Ralentie par ses milliers de vols annulés par manque de pilotes, lors du dernier trimestre 2017, Ryanair ne peut plus se targuer d'être la première compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers transportés. Le groupe Lufthansa lui a repris ce titre en comptabilisant 130,04 millions de voyageurs l'année dernière, soit un million de plus que la low-cost irlandaise.





Le groupe Lufthansa qui comprend Eurowings, Swiss, Austrian et Brussels Airlines, affiche ainsi une croissance de 18,6% par rapport à 2016 tandis que son taux de remplissage a progressé de 1,8 point pour atteindre 80,9%.