Ryanair ouvre sa seconde base française à Bordeaux

Des liaisons vers Alicante, Bruxelles, Brest, Lille, Milan, ou bien encore Valence. Trois appareils seront basés à Bordeaux où seront effectués jusqu'à 86 vols hebdomadaires. Les clients bordelais et voyageurs d'affaires peuvent d'ores et déjà réserver leurs billets jusqu'en octobre 2020. A cette occasion, la compagnie low cost lance une offre spéciale sur 100 000 sièges à partir de 17,99 euros pour voyager entre juin et septembre.



“Nous sommes heureux de lancer notre seconde base française à Bordeaux, avec 3 appareils basés (un investissement de 300 millions de dollars), et 37 lignes apportant 1,4 million de clients par an, créant 100 emplois Ryanair de pilots et de membres d’équipages et soutenant 1 000 emplois indirects sur l’aéroport" , a déclaré Michael O'Leary, PDG de Ryanair.



Pour la ville de Bordeaux : "L’ancrage de Ryanair à Bordeaux donne un vrai coup d’accélérateur d’un point de vue économique et touristique", a ajouté Pascal Personne, Président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac. "