Ryanair ouvrira une base à Düsseldorf en juin

Les débuts sont modestes : Ryanair basera un seul avion sur l'aéroport de Düsseldorf à partir du mois de juin, mais nul doute que la low-cost veut aller plus loin. Cette ouverture s'accompagne du lancement de deux nouvelles liaisons quotidiennes puisqu'en plus de l'actuelle desserte de Palma de Majorque, Ryanair volera vers Alicante et Malaga.



Elle assurera ainsi un total de 21 fréquences hebdomadaires au départ de la piste allemande. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires peuvent également réserver sur son site les 12 liaisons assurées de Düsseldorf par la partenaire de la low-cost, Laudamotion.