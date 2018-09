Ryanair porte plainte contre les aiguilleurs du ciel britanniques

"Ryanair dépose aujourd'hui des plaintes formelles auprès de la Commission européenne et de la CAA concernant cette discrimination flagrante contre l'aéroport de Stansted et Ryanair".

Pour justifier la plainte déposée auprès de l'UE et du Royaume-Uni, Ryanair met en avant les chiffres publiés par l'autorité britannique de l'aviation civile (CAA). Sa base de Stansted a subi plus de la moitié des retards (52%) causés par les contrôleurs aériens au premier trimestre alors que le taux est de 30% à Luton, 10% à Gatwick, 8% à Londres City et 0% à Heathrow.Le directeur opérationnel de Ryanair Peter Bellew ajoute dans un communiqué publié le 3 septembre 2018La low-cost estime que le Nats ne place pas assez de contrôleurs sur son aéroport londonien. Ce manque de personnel serait, selon elle, à l'origine de nombreuses perturbations, observées cet été, sur la plate-forme. Ryanair ajoute que 2018 risque d'être la pire année de Stansted en termes de ponctualité.Ce n'est pas la première fois que Ryanair critique des contrôleurs aériens européens. La low-cost a aussi porté plainte - avec IAG, easyJet et Wizz Air - contre la France en juillet dernier pour protester contre les grèves récurrentes des aiguilleurs du ciel français.