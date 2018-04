Ryanair reconnait un syndicat PNC néerlandais

Alors que le personnel de cabine de Ryanair est en grève depuis 3 jours, provoquant retards et annulation, la compagnie fait un geste côté néerlandais en invitant le syndicat FNV Luchtvaart à la table des négociations sur les conditions d'emploi du personnel de cabine à Eindhoven. Le syndicat, auquel adhère 60% des PNC néerlandais de la compagnie, demandait depuis novembre 2015 à Ryanair d'être reconnu comme un représentant syndical légitime. "Il y aura de fortes négociations et des pressions de la part de nos membres pour parvenir à des accords sur des conditions de travail décentes. Ryanair et son agence de placement Crewlink utilisent des conditions d'emploi abominables", a expliqué son représentant dit Asmae Hajjari.



Les syndicats du personnel navigant en Espagne, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Allemagne et en Grande-Bretagne ont également présenté à Ryanair une demande de reconnaissance, en collaboration et avec le soutien de la Fédération européenne des transports (ETF) et de la Fédération internationale des transports (ITF).